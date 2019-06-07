В облгосадминистрации рассказали, где на Сумщине уже отремонтировали дороги Во время заседания Совета регионального развития начальник управления инфраструктуры облгосадминистрации Владимир Дудченко отметил, что пока выполнен текущий средний ремонт на 13 дорогах области.

«Из 39 местных дорог на сегодня работы выполнены полностью на 13 объектах, - сообщил Владимир Дудченко. - Это, в частности, дороги Куяновка - Супруновка - Тучное, Ястребиное - Ульяновка - Речки - Николаевка, Сульское - Р07, Конотоп - Вировка - Присеймье, подъезд к селу Заводское Конотопского района, Кымлычка - Семеновка - Капустинцы, Николаевка - Верхнее Песчаное, Софиевка - Николаевка - Хотинь, Дмитровка - Братеница, Вильне - Ямное, Симянивка - Дубовязовка - Сулимы - Р60».

В этом году на ремонт дорог местного значения предусмотрено из государственного бюджета 573 млн грн. Из них - 229 млн грн пойдет на текущий средний ремонт (определено 39 объектов на сети местных дорог), 229 млн грн - на эксплуатационное содержание дорог, мелкий и ямочный ремонт и 114 млн грн - на улицы и дороги коммунальной собственности в населенных пунктах.