В облгосадминистрации рассказали, где на Сумщине уже отремонтировали дороги

«Из 39 местных дорог на сегодня работы выполнены полностью на 13 объектах, - сообщил Владимир Дудченко. - Это, в частности, дороги Куяновка - Супруновка - Тучное, Ястребиное - Ульяновка - Речки - Николаевка, Сульское - Р07, Конотоп - Вировка - Присеймье, подъезд к селу Заводское Конотопского района, Кымлычка - Семеновка - Капустинцы, Николаевка - Верхнее Песчаное, Софиевка - Николаевка - Хотинь, Дмитровка - Братеница, Вильне - Ямное, Симянивка - Дубовязовка - Сулимы - Р60».
В этом году на ремонт дорог местного значения предусмотрено из государственного бюджета 573 млн грн. Из них - 229 млн грн пойдет на текущий средний ремонт (определено 39 объектов на сети местных дорог), 229 млн грн - на эксплуатационное содержание дорог, мелкий и ямочный ремонт и 114 млн грн - на улицы и дороги коммунальной собственности в населенных пунктах.
В связи с укладкой второго слоя асфальтового покрытия 22 и 23 июня с 8:00 до 18:00 –будет ограничено движение по...
В связи с началом укладки верхнего слоя асфальтобетона, в субботу и в воскресенье проезжую часть по ул. Ильинская закроют для...
В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия по ул. Героев Крут, троллейбусы меняют направление маршрута....
Об этом сообщил сегодня, 11 июня, на аппаратном совещании в мэрии директор КП «Дороремстрой» Александр Вегера....
Сегодня, 7 июня, жители села Качановка Ахтырского района перекрывали дорогу Ахтырка-Зеньков (Полтавская обл.)....