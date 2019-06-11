Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 26 июня, характер погоды в Сумах не изменится.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-17 °С, днем - 26-28 °С. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).