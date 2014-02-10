С июля специалисты соцзащиты будут принимать сумчан в расчетном центре по измененному графику С понедельника, 1 июля, прием граждан на базе ООО «Городской единый информационно-расчетный центр» по вопросам назначения жилищной субсидии специалисты департамента социальной защиты населения проводить по измененному графику.

Так, сумчан будут ждать во вторник, четверг с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. Героев Небесной Сотни, 7).

Кроме того, в департаменте социальной защиты населения работают телефоны для консультаций: 60 -46-04, 60-45-01, (050) 4078199.