Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:07210

С июля специалисты соцзащиты будут принимать сумчан в расчетном центре по измененному графику

С понедельника, 1 июля, прием граждан на базе ООО «Городской единый информационно-расчетный центр» по вопросам назначения жилищной субсидии специалисты департамента социальной защиты населения проводить по измененному графику.

Так, сумчан будут ждать во вторник, четверг с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. Героев Небесной Сотни, 7).

Кроме того, в департаменте социальной защиты населения работают телефоны для консультаций: 60 -46-04, 60-45-01, (050) 4078199.

Общество Расчетный центр Соцзащита
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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