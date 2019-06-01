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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40385

Мэр Сум до сих пор не отреагировал на высказывания своего зама об ЛГБТ (видео)

Мэр Сум Александр Лысенко еще вчера пообещал дать публичную оценку высказываниям своего заместителя Максима Галицкого относительно ЛГБТ.

Об этом он сообщил сумчанке Ольге Панфиловой, которая написала петицию за отставку Максима Галицкого после его поста в Фейсбуке, где он сравнил ЛГБТ-прайд с узниками нацистского концлагеря. Мэр сказал, что на сайте мэрии будет выложена его позиция после того, как он поговорит с г-ном Галицким. Однако ни вчера, ни сегодня реакции нет. А пресс-секретарь мэра Ольга Семенистая сообщила, что он сегодня и завтра в отпуске.

Политика Александр Лысенко Забывчивость чиновников ЛГБТ Максим Галицкий Обещания Ольга Панфилова
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