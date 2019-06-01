Мэр Сум до сих пор не отреагировал на высказывания своего зама об ЛГБТ (видео)

Об этом он сообщил сумчанке Ольге Панфиловой, которая написала петицию за отставку Максима Галицкого после его поста в Фейсбуке, где он сравнил ЛГБТ-прайд с узниками нацистского концлагеря. Мэр сказал, что на сайте мэрии будет выложена его позиция после того, как он поговорит с г-ном Галицким. Однако ни вчера, ни сегодня реакции нет. А пресс-секретарь мэра Ольга Семенистая сообщила, что он сегодня и завтра в отпуске.
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