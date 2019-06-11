В Белополье горит мусорная свалка (фото, видео)

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Белополья Юрий Зарко.
«Относительно черного дыма в районе Шереметовки. На свалке поджог одновременно в 5 местах. Сейчас туда направлена пожарная техника и экскаваторы. Незадолго до пожара на свалке видели группу молодых людей. У кого есть любая информация по этому приводу - просьба немедленно сообщить», - написал мэр.
В течение ночи пожар тушили, однако мусор продолжает тлеть. Об этом сообщается на странцие газеты «Белопольщина» в Фейсбуке.
«Между тем свалка продолжает тлеть, над тушением работают пожарные и техники. Стало известно также о новом месте возгорания».
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