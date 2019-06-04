Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:27791

На Сумщине на кандидата в нардепы совершено нападение (обновлено)

По факту нападения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина полиция начала уголовное производство.

Происшествие произошло около часа ночи, когда кандидат в нардепы по 160-му округу возвращался домой.

Неизвестные напали на него, что привело к тяжким телесным повреждениям. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководство ГУНП области, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория СУ ГУНП, кинологическая служба.

Полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины, сообщает отдел коммуникаций ГУНп в Сумской области.

Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования покушения на убийство Артема Семенихина

Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство бывшего Конотопского городского головы, а сейчас кандидата в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу № 160 Артема Семенихина.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 15 / п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК Украины. Досудебное следствие поручено Следственным следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Об этом рассказал на брифинге заместитель прокурора Сумской области Сергей Сегида.

Событие произошло в четверг, 27 июня, в г. Конотоп. Около часа ночи Артем Семенихин шел от гаража к собственному дому. В это время он почувствовал резкий удар по голове, после которого потерял сознание. В настоящее время пострадавший находится в местной больнице в стабильно тяжелом состоянии.

На месте происшествия под процессуальным руководством прокуратуры работает следственно-оперативная группа. Рассматривается ряд версий, среди основных - преступление, совершенное за общественную и политическую деятельность потерпевшего, а также на почве личных неприязненных отношений. Досудебное следствие продолжается, его ход находится на личном контроле прокурора Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Артем Семенихин Покушение на убийство Тяжкие телесные повреждения
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сегодня 11:25

Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования покушения на убийство Артема Семенихина

Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство бывшего Конотопского городского головы, а сейчас...

На Сумщине полиция разоблачила мужчину, который бросил гранату в помещение игорного заведения
18.06.2019 10:57

На Сумщине полиция разоблачила мужчину, который бросил гранату в помещение игорного заведения

Напомним: 29 мая в Шостке в помещение Национальной лотереи неизвестный бросил гранату, в результате взрыва которой пострадали двое работников заведения....

06.06.2019 17:32

В Сумах нацгвардейцу дали 6 лет за нанесение тяжких телесных повреждений охраннику собора

Сегодня, 6 июня, приговором Заречного районного суда г. Сумы гражданина М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст....

05.06.2019 12:30

На Сумщине будут судить отсидевшего за убийство рецидивиста за поножовщину

На скамье подсудимых за покушение на убийство собутыльника оказался 58-летний мужчина, который до этого уже отбывал наказание за убийство....

04.06.2019 15:22

В Сумах подходит к концу суд над нацгвардейцем, избившим охранника собора

Рассмотрение дела по факту нанесения телесных повреждений охраннику собора будет продолжено 5 июня....

Новости

На Сумщине на кандидата в нардепы совершено нападение (обновлено)
Сегодня 08:27
В Сумах перенесли перекрытие Ильинской на воскресенье
Вчера 14:56
На Сумщине новый и.о. губернатора
Вчера 12:25
Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования покушения на убийство Артема Семенихина
Сегодня 11:25
В Сумах наконец-то демонтировали аварийную опору на Лушпы
Сегодня 11:02
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 10:56
В Глухове отключили воду
Сегодня 10:48
В Сумах пьяный водитель за несколько секунд стал пассажиром (видео)
Сегодня 10:41
В Сумах призакрыли «позорные» фонтаны на Театральной
Сегодня 10:21
С 1 июля филиал департамента соцзащиты на Химгородке не будет работать
Сегодня 09:59
Сумчан закликають перевірити свої дані в Державному реєстрі виборців
Сегодня 09:19
Сумчанам покажуть «Аркан-Єднання»
Сегодня 08:48
view counter
view counter

Статьи

Сохраните свое сердце
Сегодня 10:04
Нова модель адміністративно-територіального устрою Сумської області: проект Мінрегіону України
Вчера 20:46
Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ®
Вчера 18:33
Молодий і самостійний. Що ми знаємо про кандидата Олексія Оскера?
Вчера 17:14
Могриця збирає небайдужих до краси та природи
Вчера 16:01
Куточок покупця: як отримати грошову винагороду від супермаркету
25.06.2019 12:22
Александр Соколов: «Нам предлагают выбор между бессмыслицей и пустотой» ®
25.06.2019 10:01
Володимир Гройсман: «Децентралізація – це нова філософія життя»
21.06.2019 17:21
Смешались кони, люди
20.06.2019 14:26
Ціна питання: як супермаркети переходять на європейські стандарти
20.06.2019 11:15
Отчетный финиш перед новым стартом
18.06.2019 17:21
Жити гідно: партія Гройсмана підніматиме середній клас в Україні
17.06.2019 12:40
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.