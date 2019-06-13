В Сумах призакрыли «позорные» фонтаны на Театральной В преддверии открытия сегодняшнего фестиваля «Сурми України» коммунальщики выполнили поручение первого заммэра Сум Владимира Войтенко закрыть руины фонтанов на Тетарльной площади.

Напомним: открытие фестиваля состоится сегодня, 27 июня, в 18.00 на Театральной площади. В понедельник на аппаратном совещании заммэра Вера Мотречко, курирующая отрасль культуры попросила что-то сделать с «позорными» (ганебними – укр.) фонтанами.

Сегодня их закрыли зеленым забором из профиля, правда, только на половину – со стороны собственно площади перед театром им. Щепкина, а со стороны ул. Герасима Кондратьева весь позор виден.

Кроме того, уже который год плитка, положенная и не закрепленная при реконструкции театра в 2013 году, продолжает лежать на площади. За 6 лет никто не смог ее убрать или довести до ума.