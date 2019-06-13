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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21295

В Сумах призакрыли «позорные» фонтаны на Театральной

В преддверии открытия сегодняшнего фестиваля «Сурми України» коммунальщики выполнили поручение первого заммэра Сум Владимира Войтенко закрыть руины фонтанов на Тетарльной площади.

Напомним: открытие фестиваля состоится сегодня, 27 июня, в 18.00 на Театральной площади. В понедельник на аппаратном совещании заммэра Вера Мотречко, курирующая отрасль культуры попросила что-то сделать с «позорными» (ганебними – укр.) фонтанами.

Сегодня их закрыли зеленым забором из профиля, правда, только на половину – со стороны собственно площади перед театром им. Щепкина, а со стороны ул. Герасима Кондратьева весь позор виден.

Кроме того, уже который год плитка, положенная и не закрепленная при реконструкции театра в 2013 году, продолжает лежать на площади. За 6 лет никто не смог ее убрать или довести до ума.

Фото
Общество Дырища ЖКХ Сурми України Театральная площадь Фонтаны
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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