В Сумах призакрыли «позорные» фонтаны на Театральной

Напомним: открытие фестиваля состоится сегодня, 27 июня, в 18.00 на Театральной площади. В понедельник на аппаратном совещании заммэра Вера Мотречко, курирующая отрасль культуры попросила что-то сделать с «позорными» (ганебними – укр.) фонтанами.
Сегодня их закрыли зеленым забором из профиля, правда, только на половину – со стороны собственно площади перед театром им. Щепкина, а со стороны ул. Герасима Кондратьева весь позор виден.
Кроме того, уже который год плитка, положенная и не закрепленная при реконструкции театра в 2013 году, продолжает лежать на площади. За 6 лет никто не смог ее убрать или довести до ума.
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