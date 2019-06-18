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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58114

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 28 июня, в Сумах днем ожидается небольшой кратковременный дождь.

В течение суток в пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью кратковременный дождь, грозы, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-17 °С, днем - 19-21 °С.

В последующие два дня, 29 - 30 июня, характер погоды не изменится.

Общество Прогноз погоды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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