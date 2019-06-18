Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 28 июня, в Сумах днем ожидается небольшой кратковременный дождь.

В течение суток в пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью кратковременный дождь, грозы, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-17 °С, днем - 19-21 °С. В последующие два дня, 29 - 30 июня, характер погоды не изменится.