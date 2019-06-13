20 ударов молотков: на Сумщине дали 9 лет за жестокое убийство Белопольский районный суд приговорил жителя Путивльского района к 9 годам лишения свободы за умышленное убийство.

Приговором Белопольского районного суда Сумской области от 27 июня гражданин Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, и назначено ему наказание по этому закону в виде 9 лет лишения свободы.

Для информации: лицо обвиняется в том, что 10.03.2019 в ходе совместного распития спиртных напитков у себя дома по адресу: Сумская область, Путивльский район, с. Мачурища, между Л. и К. возникла ссора на бытовой почве. Л., находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил молоток и нож, которые находились на столе в помещении кухни, и зайдя в зал дома, где находилась К., умышленно, имея умысел на лишение жизни потерпевшей, с силой нанес металлической частью молотка около 20 ударов в область головы, туловища и конечностей последней, а также с помощью ножа нанес 2 удара в область лба и правого бедра потерпевшей.

В результате ударов К. сразу скончалась на месте происшествия.