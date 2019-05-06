Сумские лучники отличились на чемпионате Украины 23-27 июня во Львове проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука среди юниоров.

Сумские «робин гуды» настреляли на 3 медали. Артем Овчинников индивидуально и в миксте с Евгением Чибисовой завоевал серебряные медали, а в команде с Виктором Рубаном и Денисом Стегнием – «бронзу». Чемпионом стал студент СумГПУ им. А.С.Макаренко Иван Кожокарь.