Сумские лучники отличились на чемпионате Украины

Сумские «робин гуды» настреляли на 3 медали. Артем Овчинников индивидуально и в миксте с Евгением Чибисовой завоевал серебряные медали, а в команде с Виктором Рубаном и Денисом Стегнием – «бронзу». Чемпионом стал студент СумГПУ им. А.С.Макаренко Иван Кожокарь.
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