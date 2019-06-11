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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51174

В Сумах пройдет кубок области по пляжному волейболу

5-7 июля в Сумах на Студенческом пляже в городском парке им. И. Кожедуба пройдет Открытый кубок Сумской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

Состав команды - 2 игрока, 1 тренер или представитель команды.

Начало соревнований - 5 июля в 15-00. Регистрация команд - до начала соревнований. Сканированные и заверенные печатями заявки команд предоставлять до начала соревнований на месте. Ответственное лицо - Самодай Валерий Иванович, м.т. - 050-615-83-98.

Спорт Анонс Пляжный волейбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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