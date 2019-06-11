В Сумах пройдет кубок области по пляжному волейболу

Состав команды - 2 игрока, 1 тренер или представитель команды.
Начало соревнований - 5 июля в 15-00. Регистрация команд - до начала соревнований. Сканированные и заверенные печатями заявки команд предоставлять до начала соревнований на месте. Ответственное лицо - Самодай Валерий Иванович, м.т. - 050-615-83-98.
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