Гол сумского футзалиста — в пятёрке лучших в прошлом сезоне (видео)

Приятно отметить, что мяч капитана «Food Centre-СумДУ» Максима Мысловского в ворота «Рятувальника» вошёл в пять лучших по версии портала «Футзал Украины».
19 июня в одной из столичных клиник капитан «Food Centre-СумДУ» Максим Мысловчкий перенёс плановую операцию на колене....
Сумчанин Артем Фаренюк - лучший бомбардир украинской Экстра-лиги по футзалу....
За тур до окончания чемпионом Украины по футзалу стал херсонский «Продэксим»....
«Food Centre-СумГУ» приглашает к партнерству....
С 17 мая по 20 мая в Севильи (Испания) проходил V Международный турнир «Кубок Андалузии» по футзалу среди спортсменов с...