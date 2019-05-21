Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:2514

Гол сумского футзалиста — в пятёрке лучших в прошлом сезоне (видео)

Продолжается подведения итогов прошлого сезона во всеукраинских футзальных турнирах.

Приятно отметить, что мяч капитана «Food Centre-СумДУ» Максима Мысловского в ворота «Рятувальника» вошёл в пять лучших по версии портала «Футзал Украины».

Спорт Футзал
view counter

По тематике

Капитан сумской футзальной команды перенёс операцию
20.06.2019 17:20

Капитан сумской футзальной команды перенёс операцию

19 июня в одной из столичных клиник капитан «Food Centre-СумДУ» Максим Мысловчкий перенёс плановую операцию на колене....

Сумской футзалист стал лучшим бомбардиром Эсктра-лиги
17.06.2019 14:16

Сумской футзалист стал лучшим бомбардиром Эсктра-лиги

Сумчанин Артем Фаренюк - лучший бомбардир украинской Экстра-лиги по футзалу....

Сумской футзалист стал чемпионом Украины
08.06.2019 17:22

Сумской футзалист стал чемпионом Украины

За тур до окончания чемпионом Украины по футзалу стал херсонский «Продэксим»....

Сумская футзальная команда ищет спонсоров
04.06.2019 09:12

Сумская футзальная команда ищет спонсоров

«Food Centre-СумГУ» приглашает к партнерству....

Сумчане выиграли кубок Андалузии
21.05.2019 11:41

Сумчане выиграли кубок Андалузии

С 17 мая по 20 мая в Севильи (Испания) проходил V Международный турнир «Кубок Андалузии» по футзалу среди спортсменов с...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.