В Ромнах нашли 5 кг ртути

На место происшествия выехали специалисты части радиационной, химической и бактериологической защиты под руководством лейтенанта службы гражданской защиты Олега Дуброва, которые обнаружили ртуть в количестве около 5 кг и провели демеркуризацию помещения, где была обнаружена данная находка. Ядовитое вещество передано на утилизацию представителям Роменского отдела полиции ГУНП в Сумской области и местной власти.
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