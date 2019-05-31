В Ромнах нашли 5 кг ртути Сегодня, 29 июня, в 14.15 в Межрегиональный центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от дежурного 14-й государственной пожарно-спасательной части о том, что к ним обратился житель города Ромны и сообщил, что в нежилом помещении по улице Калнышевского обнаружено вещество, похожее на ртуть в большом количестве.

На место происшествия выехали специалисты части радиационной, химической и бактериологической защиты под руководством лейтенанта службы гражданской защиты Олега Дуброва, которые обнаружили ртуть в количестве около 5 кг и провели демеркуризацию помещения, где была обнаружена данная находка. Ядовитое вещество передано на утилизацию представителям Роменского отдела полиции ГУНП в Сумской области и местной власти.