Сумские аматоры с «серебром» чемпионата Украины Сегодня, 29 июня, в Киеве прошел финальный матч чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В решающей игре сошлись «ВПК-Агро» с Днепропетровщины и «Виктория» из Николаевки Белопольского района. Игра проходила на равных, обе команды могли выйти вперед, но удалось забить гол лишь раз: на 89-ой минуте удача улыбнулась команде с Днепропетровщины.

В итоге 1:0, и команда из Шевченково стала чемпионом Украины, наши после прошлогоднего первого места довольствовались лишь «серебром».