Сумские аматоры с «серебром» чемпионата Украины

В решающей игре сошлись «ВПК-Агро» с Днепропетровщины и «Виктория» из Николаевки Белопольского района. Игра проходила на равных, обе команды могли выйти вперед, но удалось забить гол лишь раз: на 89-ой минуте удача улыбнулась команде с Днепропетровщины.
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