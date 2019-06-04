В Сумы приехали три из четырех новых троллейбусов Один из них с автономным ходом.

Об этом сегодня, 1 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог.

- По плану поставки все троллейбусы должны были поступить до 30 июня, - напомнил он. – Три троллейбуса уже на территории, один подъезжает возле Сум. Будем выпускать их на разные маршруты.

- Будет у нас возможность дополнительно их поставить на маршруты? – спросил мэр Сум Александр Лысенко.

- Дополнительно, да.

- Хорошо, нужно будет проехать сегодня на предприятие, пообщаться с коллективом, узнать проблемы в связи с недофинансированием бюджета. К поставщикам у нас претенезий нет?

- Дополнительно один троллейбус оснащен функцией автономного хода.

- Ага, таких троллейбусов у нас еще не было?

- Не было.

Напомним: четыре троллейбуса компании «Богдан моторс» обошлись бюджету Сум в 22,472 млн грн, то есть по 5,618 млн грн за штуку.