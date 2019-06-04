В Сумы приехали три из четырех новых троллейбусов

Об этом сегодня, 1 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог.
- По плану поставки все троллейбусы должны были поступить до 30 июня, - напомнил он. – Три троллейбуса уже на территории, один подъезжает возле Сум. Будем выпускать их на разные маршруты.
- Будет у нас возможность дополнительно их поставить на маршруты? – спросил мэр Сум Александр Лысенко.
- Дополнительно, да.
- Хорошо, нужно будет проехать сегодня на предприятие, пообщаться с коллективом, узнать проблемы в связи с недофинансированием бюджета. К поставщикам у нас претенезий нет?
- Дополнительно один троллейбус оснащен функцией автономного хода.
- Ага, таких троллейбусов у нас еще не было?
- Не было.
Напомним: четыре троллейбуса компании «Богдан моторс» обошлись бюджету Сум в 22,472 млн грн, то есть по 5,618 млн грн за штуку.
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