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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:38152

В Сумы приехали три из четырех новых троллейбусов

Один из них с автономным ходом.

Об этом сегодня, 1 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог.

- По плану поставки все троллейбусы должны были поступить до 30 июня, - напомнил он. – Три троллейбуса уже на территории, один подъезжает возле Сум. Будем выпускать их на разные маршруты.

- Будет у нас возможность дополнительно их поставить на маршруты? – спросил мэр Сум Александр Лысенко.

- Дополнительно, да.

- Хорошо, нужно будет проехать сегодня на предприятие, пообщаться с коллективом, узнать проблемы в связи с недофинансированием бюджета. К поставщикам у нас претенезий нет?

- Дополнительно один троллейбус оснащен функцией автономного хода.

- Ага, таких троллейбусов у нас еще не было?

- Не было.

Напомним: четыре троллейбуса компании «Богдан моторс» обошлись бюджету Сум в 22,472 млн грн, то есть по 5,618 млн грн за штуку.

Общество Троллейбусы
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