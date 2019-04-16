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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34305

На Сумщине пьяный порезал ножом лицо 4-летней девочке

В результате врачам пришлось даже накладывать швы.

В Ямполе в полицию позвонил мужчина, который сообщил о четырехлетней девочке с порезом на лице. Ребенок объяснил заявителю, что ее ножом «порезал дядя». Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы информация подтвердилась. У девочки действительно была обнаружена резаная рана щеки длиной более 2-х сантиметров. Каретой скорой помощи ее доставили в больницу, где медицинским работникам пришлось накладывать швы на рану.

Мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее знакомый, который нанес телесные повреждения ребенку, также был пьян.

«Как удалось установить, в тот день женщина вместе с ребенком пришла к своей матери-пенсионерке. Вместе они начали распивать спиртные напитки. Затем к ним присоединился общий знакомый. На некоторое время мать девочки вышла во двор, оставив ребенка вместе с бабушкой и мужчиной. Именно тогда он неожиданно ударил маленькую ножом по лицу. Вернувшись и увидев окровавленную дочь, мать схватила ее и выбежала во двор. Там между ней и знакомым возникла ссора, свидетелями которой стали соседи. Они и вызвали полицию», - объясняет Петр Полищук инспектор ювенальной превенции Ямпольского отделение полиции.

Сегодня злоумышленник дает объяснения следователям. Много вопросов у правоохранителей есть и к матери девочки, учитывая, что она неоднократно привлекалась к ответственности за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Правоохранители и соответствующие социальные службы решают вопрос об изъятии ребенка из семьи, а у матери есть все шансы быть лишенной родительских прав, если она не станет на путь исправления, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Нанесение телесных повреждений Ямполь
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