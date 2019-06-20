У Конотопі провели «Узвар-фест» З нагоди Дня молоді у Конотопі відбувся фестиваль літературних читань «Узвар-фест».

Цьогоріч він проходив на галявині біля ЦДЮТ. Даний захід є унікальним, адже аналогів йому нема? принаймні на Сумщині. Фестиваль проводиться уже третій рік поспіль. Його започаткував місцевий активіст Володимир Юрковський з метою популяризації читання.

Змагання читців відбувалися у три тури. У першому учасники читали самостійно обрані прозові уривки, а також фрагменти власних творів на вибір. Тим, хто за рішенням журі, пройшов далі, надавалися тексти, обрані організаторами. У третьому турі за перемогу боролися двоє фіналістів, які мали прочитати один і той же твір.

Цьогоріч до участі в літературному змаганні долучилися 16 учасників, наймолодшому з яких - 13 років, найстаршому - 73.

У фінальну частину конкурсу вийшли двоє учасників — Ірина Романова та Олександр Фесенко. Вони по черзі читали уривок із незнайомого твору, а переможця визначала публіка. За результатами голосування переможцем став Олександр Фесенко.

Окрім читання, глядачів розважали цікавими літературними конкурсами, а саме: відбувся дитячий літературний квест, в якому взяли участь чотири команди бажаючих.

Протягом всього фестивалю відбувався конкурс статусів, переможців якого обирали в соціальних мережах.

Особливу увагу та зацікавленість присутніх викликала літературна вікторина, проведена та підготовлена особисто членами журі.

Також від аматорського об’єднання «Майстри Конотопа» було організовано виставку та дефіле вінків, в ході якого було продемонстровано 15 різнопланових вінків ручної роботи. Кожен з присутніх мав можливість сфотографуватися, примірявши виріб, який прийшовся до вподоби.

Прикрашали проведення фестивалю виступи місцевих музичних виконавців. Також працювали тематичні фотозони, окрім цього на спеціальному стенді було виставлено добірку книжок місцевих авторів.

Всіх гостей та учасників заходу пригощали пряниками та головним напоєм фестивалю — узваром.

Варто зазначити, що нагороди отримали всі без виключення учасники конкурсу. Дарували ексклюзивні книжки українською, паперові та аудіокниги Руслана Горового, картини по номерах, чашки, магніти тощо. Додатково нагороджували призами глядацьких симпатій та «кращого автора».