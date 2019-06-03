Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18245

Сумские «вольники» с медалями киевского турнира

На выходных в столице Украины состоялся III Международный юношеский турнир по вольной, женской и греко-римской борьбе, посвященный дню рождения Романа Шухевича.

Турнир собрал около 230 юных спортсменов из всех областей Украины и Беларуси.

Достойно представили Сумскую область воспитанники спортивного клуба «Тамирлан» и городской ДЮСШ по вольной борьбе (тренеры Александр и Сергей Скварчи), которые завоевали две золотые и две бронзовые медали. Победителями стали: Охрименко Никита (45 кг) и Пономаренко Вадим (71 кг), третьим места – у Козыря Максима (51 кг) и Дижевского Никиты (60 кг). 7-ое место занял Блидар Даниил (71 кг).

Спорт Вольная борьба
view counter

По тематике

Сумские вольники отличились в Мелитополе
10.06.2019 08:58

Сумские вольники отличились в Мелитополе

6-8 июня проходил Всеукраинский турнир по вольной борьбе «Кубок Мелитополя»....

Сборная Украины под руководством сумского тренера взяла «серебро» чемпионата Европы
08.06.2019 08:13

Сборная Украины под руководством сумского тренера взяла «серебро» чемпионата Европы

Молодежная женская сборная по вольной борьбе под руководством старшего тренера Екатерины Бурмистровой - вторая в общем зачете на молодежном континентальном...

Сумские борцы снова побеждают в Белоруссии
07.06.2019 10:30

Сумские борцы снова побеждают в Белоруссии

В белорусском городе Пинск состоялся Международный турнир по вольной борьбе среди юношей 2003-2005 годов рождения....

Сумской борец победил на международном турнире
04.06.2019 13:14

Сумской борец победил на международном турнире

На выходных Одесса принимала международный турнир по вольной борьбе «Черное море»....

Сумские борцы привезли два «золота» из Литвы
03.06.2019 08:34

Сумские борцы привезли два «золота» из Литвы

В литовском городе Вилкавишкис состоялся традиционный Международный турнир по вольной борьбе на кубок члена Сейма Литовской Республики Альгирдаса Буткявичуса....

view counter
view counter

Статьи

Нові послуги – новий підхід до їх надання
Сегодня 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
Сегодня 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
Вчера 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
01.07.2019 18:41
Ювілейна «Стара Фортеця»
01.07.2019 15:58
Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)
27.06.2019 13:38
Сохраните свое сердце
27.06.2019 10:04
Нова модель адміністративно-територіального устрою Сумської області: проект Мінрегіону України
26.06.2019 20:46
Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ®
26.06.2019 18:33
Молодий і самостійний. Що ми знаємо про кандидата Олексія Оскера?
26.06.2019 17:14
Могриця збирає небайдужих до краси та природи
26.06.2019 16:01
Куточок покупця: як отримати грошову винагороду від супермаркету
25.06.2019 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.