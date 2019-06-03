Сумские «вольники» с медалями киевского турнира На выходных в столице Украины состоялся III Международный юношеский турнир по вольной, женской и греко-римской борьбе, посвященный дню рождения Романа Шухевича.

Турнир собрал около 230 юных спортсменов из всех областей Украины и Беларуси.

Достойно представили Сумскую область воспитанники спортивного клуба «Тамирлан» и городской ДЮСШ по вольной борьбе (тренеры Александр и Сергей Скварчи), которые завоевали две золотые и две бронзовые медали. Победителями стали: Охрименко Никита (45 кг) и Пономаренко Вадим (71 кг), третьим места – у Козыря Максима (51 кг) и Дижевского Никиты (60 кг). 7-ое место занял Блидар Даниил (71 кг).