Сумские «вольники» с медалями киевского турнира

Турнир собрал около 230 юных спортсменов из всех областей Украины и Беларуси.
Достойно представили Сумскую область воспитанники спортивного клуба «Тамирлан» и городской ДЮСШ по вольной борьбе (тренеры Александр и Сергей Скварчи), которые завоевали две золотые и две бронзовые медали. Победителями стали: Охрименко Никита (45 кг) и Пономаренко Вадим (71 кг), третьим места – у Козыря Максима (51 кг) и Дижевского Никиты (60 кг). 7-ое место занял Блидар Даниил (71 кг).
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