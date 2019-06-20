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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:11571

Стало известно, кого из глав РГА на Сумщине поймали на взятке

На взятке в 65 тыс. грн сотрудники управления защиты экономики разоблачили сегодня, 3 июля, главу Кролевецкой РГА Олега Кучерявого.

Об этом сообщает Sumy.Today со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

Неправомерную выгоду чиновник требовал за решение земельных вопросов. К преступлению привлек в качестве посредника бывшего начальника районного отдела Госгеокадастра.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, посредник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщала пресс-служба управления защиты экономики в Сумской области.

Право Взятка Глава РГА Кролевецкая РГА Олег Кучерявый
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