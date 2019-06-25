Сумские власти не будут отменять вторую смену в школах Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запретить вторую смену в школах г.Сумы».

«Введение второй смены в школах Сумы, особенно в младших классах, создает много негативных последствий для детей. Некоторые дети, кроме школы, занимаются в кружках и секциях, вторая смена создает препятствия для всестороннего развития. Поэтому, просим запретить вторую смену в школах, особенно для младших классов», - писал автор петиции Балагуровский Алексей Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«В учреждениях общего среднего образования города Сумы ученики начальной школы во вторую смену не учатся.

Согласно абзацами 2, 3 части 1 статьи 13 Закона Украины «Об образовании» каждый человек имеет право получать начальное и базовое среднее образование в учебном заведении (его филиале), который наиболее доступен и близкий к месту жительства.

Шесть учреждений общего среднего образования (учащиеся 5-8 классов) находятся в густонаселенных районах города Сумы, имеют сеть классов и контингент учащихся, превышающие возможность заведений работать в одну смену.

Осуществление разделения на группы при изучении украинского и английского языка, информатики (приказ МОН Украины от 20.02.2002 года № 128 «Об утверждении Нормативов наполняемости групп дошкольных учебных заведений (яслей-садов) компенсирующего типа, классов специальных продленного дня и воспитательных групп общеобразовательных учебных заведений всех типов и Порядка разделения классов на группы при изучении отдельных предметов в общеобразовательных учебных заведениях »), внедрение профильного обучения и предпрофильной подготовки требует дополнительных учебных помещений.

Такая ситуация побуждает к внедрению двухсменного обучения, что не является нарушением раздела 9 Государственных санитарных правил и норм устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса ГСанПиН 5.5.2.008-01, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины 14.08.2001 № 63.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в своем интервью отметила (https://konkurent.in.ua/publication/36580/grinevich-poyasnila-koli-v-shkoli mozhutvvesti-drugu-zminu/), что вторая смена в учреждениях общего среднего образования вводится только в том случае, если в заведение по месту регистрации пришло детей гораздо больше, чем школа может вместить по санитарным нормам.

При переводе заведений в одну смену резко увеличится средняя наполняемость классов, что негативно повлияет на качество образовательного процесса и нарушит ГСанПиН 5.5.2.008-0.

Павел Хобзей, заместитель министра образования и науки Украины отметил (https://osvitoria.media/experience/pavlo-hobzej-vidverto-pro-bolyuchi-pytannyaosvity/), что в законе «Об общем среднем образовании» четко сказано: в классе должно быть 30 учеников. Если больше - дети должны учиться в две смены. Это лучше, чем 35-40 детей в классе, с которыми невозможно качественно работать учителям.

Учитывая вышесказанное, сегодня проводить образовательный процесс в перегруженных учреждениях общего среднего образования города в одну смену нет возможности».