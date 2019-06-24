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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах разыграли медали международного турнира

В Сумах завершился XVI международный детский турнир по хоккею на траве «Кубок «Эко-продукт-2019», который проходил 2-4 июля и детском парке «Сказка».

Соревновались по шесть девичьих юношеских команд 2006-2007 годов рождения. В Сумы приехали команды из Минска, Шостки, Полтавы, Коростеня, Калиновки и Бердичева.

По результатам игр места среди юношей распределились следующим образом:

1 место - «Авангард» г. Калиновка - тренер Бондарчук Виталий;

2 место - ХК «Политехник» г. Коростень - тренер Машталир Александр;

3 место - КДЮСШ «Барса» г. Шостка - тренер Махотков Вячеслав, Яковенко Игорь;

4 место - СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск - тренер Мойсеня Андрей;

5 место - «Старт» Бердичевский р-н - тренер Мокрицкий Евгений;

6 место - «Казаки» г. Сумы - тренер Тагиева Диана.

Среди девушек:

1 место - «Украиночка» Сумы - тренеры Свистюр Елена, Бондаренко Инна;

2 место - «Сумчаночка» Сумы - тренеры Ткач Наталья, Стеценко Виктория;

3 место - СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск - тренер Матусевич Ольга;

4 место - ОДЮСШ м. Сумы - тренеры Шаповал Николай, Коломиец Светлана;

5 место - Сборная г. Полтава - тренер Дроцкая Людмила;

6 место - «Молнии» г. Сумы - тренер Нюкина Инна.

Судейская коллегия и оргкомитет соревнований определили лучших игроков турнира.

Лучшим вратарем турнира среди юношей признан Ковальчук Андрей, СДЮШОР ХК «Минск» Минск; лучшим вратарем среди девушек - Бардакова Мария, команда «Украиночка» г. Сумы; лучшим нападающим среди юношей - Рафальский Ринат, ХК «Политехник» г. Коростень; лучшим нападающим среди девушек стала Москалевич Ольга, СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск; лучшим защитником среди юношей признан Алисов Иван, КДЮСШ «Барса» г. Шостка; лучшим защитником среди девушек - Власенко Виталина, команда «Сумчаночка». Лучшим игроком среди юношей стал Рябчук Сергей, «Авангард» г. Калиновка; лучшим игроком среди девушек - Басанец София, «Украиночка» г. Сумы.

Спорт Хоккей на траве
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