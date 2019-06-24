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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37124

В Сумах из кабины грузовика украли 90 тыс. грн

32-летний водитель грузовика МАН, остановившись на одной из улиц Сум ненадолго отлучился, не закрыв дверь своей машины. Этим воспользовался неизвестный вор, который проник в кабину и украл деньги в сумме 90000 гривен.

По данному факту в Сумском отделе полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала розыск вора.

Полиция советует владельцам автомобилей с серьезностью относиться к сохранности своего имущества. И помнить о способах, с помощью которых злоумышленники чаще всего совершают кражи из автомобилей:

- повредив стекло транспортного средства;

- подобрав ключи или взломав дверь автомобиля;

- использовав сканер замка;

- проколов колесо автомобиля, а затем, отвлекая водителя, совершается кража из салона транспортного средства;

- в связи с невнимательностью потерпевшего - путем свободного доступа. Нередко преступники пользуются моментом, когда владелец оставляет машину открытой, находясь неподалеку.

Если ваш автомобиль все же обокрали - не прикасайтесь к транспортному средству и ни в коем случае не садитесь за руль. Осматривая повреждения автомобиля или наличие личных вещей, вы бессознательно уничтожаете вещественные доказательства и минимизируете шансы полиции установить преступника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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