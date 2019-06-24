По данному факту в Сумском отделе полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала розыск вора.
Полиция советует владельцам автомобилей с серьезностью относиться к сохранности своего имущества. И помнить о способах, с помощью которых злоумышленники чаще всего совершают кражи из автомобилей:
- повредив стекло транспортного средства;
- подобрав ключи или взломав дверь автомобиля;
- использовав сканер замка;
- проколов колесо автомобиля, а затем, отвлекая водителя, совершается кража из салона транспортного средства;
- в связи с невнимательностью потерпевшего - путем свободного доступа. Нередко преступники пользуются моментом, когда владелец оставляет машину открытой, находясь неподалеку.
Если ваш автомобиль все же обокрали - не прикасайтесь к транспортному средству и ни в коем случае не садитесь за руль. Осматривая повреждения автомобиля или наличие личных вещей, вы бессознательно уничтожаете вещественные доказательства и минимизируете шансы полиции установить преступника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, совершивших ряд преступлений, в...
Неоднократно судимый 42-летний житель Шостки украл из магазина мужской парфюм стоимостью почти 500 гривен....
С начала года на территории Сумской области была совершена 981 кража чужого имущества, 556 из которых уже раскрыто полицией....
«Погорел» злоумышленник на краже женского белья....
К 3 годам 6 месяцам лишения свободы приговорен конотопчанин, который похищал из квартир и помещений ценные вещи....