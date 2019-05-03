Сумской рыбоохранный патруль обнаружил факт загрязнения Псла

Для принятия мер реагирования и проведения лабораторного анализа воды было сообщено Государственную экологическую инспекцию в Сумской области.
Уважаемые граждане и рыболовы-любители, Сумской рыбоохранный патруль призывает не быть равнодушными к окружающей среде! А в случае выявления нарушения - просьба срочно сообщать на «горячую линию» ведомства: (096) 838-25-70, (0542) 77-90-13 или всеукраинскую бесплатную «горячую линию»: 0 (800) 50-52-50, сообщает Сумской рыбоохранный патруль.
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