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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:55414

Сумской рыбоохранный патруль обнаружил факт загрязнения Псла

8 июля Сумским рыбоохранным патрулем был выявлен факт значительного сброса сточных вод в р. Псел вблизи с. Барвинково Сумского района.

Для принятия мер реагирования и проведения лабораторного анализа воды было сообщено Государственную экологическую инспекцию в Сумской области.

Уважаемые граждане и рыболовы-любители, Сумской рыбоохранный патруль призывает не быть равнодушными к окружающей среде! А в случае выявления нарушения - просьба срочно сообщать на «горячую линию» ведомства: (096) 838-25-70, (0542) 77-90-13 или всеукраинскую бесплатную «горячую линию»: 0 (800) 50-52-50, сообщает Сумской рыбоохранный патруль.

Общество Загрязнение воды
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