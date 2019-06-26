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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:11230

Кому из сумчан и почему выключили сегодня воду

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Петропавловская, 76, пр-т М. Лушпы, 9, ул. Заливная, 1 (замена труб в квартирах), ул. Прокофьева, 12 (замена счетчиков), ул. Р. Атаманюка, 23 ул. Ковпака, 43 (замена труб и коренных кранов в квартирах), ул. Прокофьева, 25/1 (замена стояков в квартире), ул. Металлургов, 13 (замена коренного крана в квартире), ул. Роменская, 100, ул. Ильинская, 12/2 (замена стояков и труб в квартирах), ул. Первомайская, 31 (замена вентилей в квартире).

Общество Отключение воды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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