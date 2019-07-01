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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:097

У неділю в Глухові пройде Фестиваль майстрів народної творчості

У неділю, 14 липня, в Глухові пройде Фестиваль майстрів народної творчості.

Організатори зібрали ремісників народної творчості для обміну досвідом, спілкування та ярмаркування. В козацькій столиці зберуться справжні майстри та майстрині аби поділились знаннями, показали себе та подивились на інших. Захід приурочений до дня проголошення державного суверенітету України в 1990 році.

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Досуг Глухов Фестиваль
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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