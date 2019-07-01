У неділю в Глухові пройде Фестиваль майстрів народної творчості

Організатори зібрали ремісників народної творчості для обміну досвідом, спілкування та ярмаркування. В козацькій столиці зберуться справжні майстри та майстрині аби поділились знаннями, показали себе та подивились на інших. Захід приурочений до дня проголошення державного суверенітету України в 1990 році.
10 июля в 08:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по улице Пилипа Орлика в г....
Краснопольская ОТГ приглашает на фестиваль семейного досуга «Fish - фест»....
За последние сутки только в Глухове полицейским водители предлагали 5000 гривен и 100 долларов США за то, что они «закроют...
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У неділю, 14 липня, в Глухові пройде Фестиваль майстрів народної творчості....