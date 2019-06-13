На Сумщине повесился 12-летний мальчик

По данным Шосткинского отдела полиции, сегодня, 9 июля, в 9:51 об этом правоохранителям сообщил фельдшер «Скорой помощи». Повешенным мальчика в сарае обнаружил его родственник. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего, пишет Шостка.инфо.
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