На Сумщине повесился 12-летний мальчик В селе Ображеевка на Шосткинщине свел счеты с жизнью ребенок.

По данным Шосткинского отдела полиции, сегодня, 9 июля, в 9:51 об этом правоохранителям сообщил фельдшер «Скорой помощи». Повешенным мальчика в сарае обнаружил его родственник. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего, пишет Шостка.инфо.