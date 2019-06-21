Аферист обманул жительницу Шостки, которая хотела арендовать квартиру в Киеве

В полицию Шостки обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой интернет-мошенника. Все началось с того, что на известном Интернет-ресурсе она нашла привлекательное предложение об аренде квартиры в Киеве. Автор объявления за 6000 гривен обещал очень хорошие условия проживания. Женщина позвонила по указанному номеру и по договоренности с «владельцем квартиры» перечислила ему 1000 гривен предоплаты.
Затем, по требованию, она сделала несколько денежных переводов, как будто на те или иные услуги, необходимые для оформления договора аренды квартиры у нотариуса. По словам потерпевшей у нее не возникло никаких сомнений в непорядочности телефонного собеседника, ведь мужчина даже прислал ей фотографии своего паспорта.
Обман обнаружился, когда муж заявительницы отправился в столицу арендовать квартиру. Там его никто не встретил и телефон «владельца» также был выключен.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста. Обманутая женщина признается правоохранителям, что хорошо знала о таких мошеннических схемах, но понадеялась на удачу.
Правоохранители снова обращаются к гражданам с предостережением быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. Не отправлять предоплату за аренду жилья, а рассчитываться за него во время передачи ключей, предварительно проверив документы на квартиру, или составив соответствующий договор аренды. Помните, что едва ли не каждое второе онлайн объявление размещается аферистами с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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