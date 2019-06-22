Лаборатория водоканала проверила воду в Псле Лаборатория очистных сооружений КП «Горводоканал» в понедельник, 8 июля, сделала анализ воды из р. Псел.

В 10:00 был проведен отбор проб очищенной и обеззараженной сточной воды из сброса в р. Псел с очистных сооружений, отбор проб воды из р. Псел в контрольном створе (ниже сброса 500 м), отбор проб воды из р. Псел (ниже сброса 1000 м) и воды из р. Псел (ниже сброса, Старое село).

В тот же день с 11:00 до 13:00 было проведено исследование.

По результатам лабораторных исследований выявлено только превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по нитритам. Все остальные показатели соответствовали нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

КП «Горводоканал» напоминает, что в основу работы станции очистных сооружений города заложено традиционную технологию очистки сточных вод с помощью микроорганизмов активного ила (биомассы).

Данная технология наиболее приближена к естественным условиям очистки в естественных водоемах, но имеет ряд недостатков: неравномерность поступления сточных вод из города, зависимость от температуры окружающей среды; залповые сбросы токсичных веществ от промышленных и пищевых предприятий. Как следствие, микроорганизмы активного ила погибают и происходит вспухание активного ила. Планктон, который вымер, смешивается с кислородом и образует пену.

После проведения микроскопических исследований не выявлено угрозы вредного воздействия на биоценоз р. Псел.

Пробы, которые были отобраны 8 июля, показали, что основное звено пищевых взаимоотношений в экосистеме реки не нарушена; численность микроорганизмов экосистемы реки в достаточном количестве; резкому нарушению жизнедеятельности микроорганизмов не наблюдается, сообщает сайт мэрии.