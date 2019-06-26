В Сумах авария на СКД

Как сообщают очевидцы, около 16.30 столкнулись «БМВ» и «Рено». По всей видимости, «БМВ» догнала «Рено». Автомобили имеют механические повреждения, никто серьезно не пострадал.
В июне в Сумах случилось 68 ДТП, в которых 20 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести....
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В результате ДТП в городе Ромны, которую совершила женщина, управлявшая мопедом, она сама и ее пассажир были травмированы и попали...
Вечером 2 июля недалеко от г. Красноград (106-ый км автомобильной дороги «Красноград - Перещепино») произошла смертельная дорожная авария....