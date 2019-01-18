У Сумах шукають волонтерів на Ніч міста

Що: фестиваль «Ніч міста».
Коли: 7 вересня.
Все, що потрібно – заповнити анкету за посиланням: https://my.su/ap1rr
Важливо: при відборі волонтерів в пріоритеті будуть особи, які досягли повноліття (18+), через вечірній час проведення заходу.
Приєднуйтесь до команди волонтерів фестивалю «ніч міста».
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