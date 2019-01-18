Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23312

У Сумах шукають волонтерів на Ніч міста

Якщо ти активний, любиш місто Суми та бажаєш побачити всю «кухню» фестивалю «Ніч міста» - ця інформація для тебе.

Що: фестиваль «Ніч міста».

Коли: 7 вересня.

Все, що потрібно – заповнити анкету за посиланням: https://my.su/ap1rr

Важливо: при відборі волонтерів в пріоритеті будуть особи, які досягли повноліття (18+), через вечірній час проведення заходу.

Приєднуйтесь до команди волонтерів фестивалю «ніч міста».

Досуг Волонтеры Ночь города
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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