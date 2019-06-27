На Сумщине сразу два пьяных водителя пытались дать взятки копам За последние сутки только в Глухове полицейским водители предлагали 5000 гривен и 100 долларов США за то, что они «закроют глаза» на управление ими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Во время патрулирования города сотрудники группы реагирования патрульной полиции Глухова остановили двух мужчин, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, чем нарушили требования действующего законодательства. При составлении административного протокола на нарушителей, одному из которых 34, а другому 29 лет, последние решили «договориться» с полицейскими, чтобы те проигнорировали этот факт и предложили деньги. Но просчитались. Полицейские денег не взяли, на мужчин сопоставили административные протоколы по ст.130 Административного кодекса Украины и вызвали на место следственно-оперативную группу, которая и задокументировала попытку дачи неправомерной выгоды.

Сейчас сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Поэтому, кроме административной, нарушители получили еще и уголовную ответственность с возможностью попасть за решетку на срок от двух до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.