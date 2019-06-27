В Шостке сбили пенсионерку-велосипедистку

Происшествие произошло в Шостке, по улице Семьи Кривоносов. Там на отрезке дороги столкнулись велосипед с мопедом «Viper». В результате аварии пострадала 76-летняя велосипедистка. Ее с тяжелыми травмами головы доставила в больницу «скорая».
По словам 32-летней мопедистки, велосипед выскочил на проезжую часть неожиданно.
По предварительным данным обе участницы аварии были трезвы.
Сейчас в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Автопроисшествие произошло в конце мая на улице Сергея Табалы в Сумах....
Более тысячи гривен она положила в служебный автомобиль сотрудников группы реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции....
Сегодня, 9 июля, на ул. СКД произошла авария....
В июне в Сумах случилось 68 ДТП, в которых 20 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести....
Сегодня утром, 6 июля, недалеко от Глухова на трассе Киев-Москва произошло ДТП....