В Шостке сбили пенсионерку-велосипедистку В результате столкновения мопеда с велосипедом, пострадала 76-летняя велосипедистка.

Происшествие произошло в Шостке, по улице Семьи Кривоносов. Там на отрезке дороги столкнулись велосипед с мопедом «Viper». В результате аварии пострадала 76-летняя велосипедистка. Ее с тяжелыми травмами головы доставила в больницу «скорая».

По словам 32-летней мопедистки, велосипед выскочил на проезжую часть неожиданно.

По предварительным данным обе участницы аварии были трезвы.

Сейчас в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.