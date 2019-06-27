Стрельба в Сумах: начато досудебное расследование по факту покушения на убийство двух человек

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и раскрытия данного уголовного преступления.
Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров Сумской местной прокуратуры, проведения расследования поручено Сумскому ОП ГУНП в Сумской области.
Справка: санкция ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.
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