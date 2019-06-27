Стрельба в Сумах: начато досудебное расследование по факту покушения на убийство двух человек Начато досудебное расследование по факту покушения на убийство мужчины и его 15-летней дочери, в которых стреляло неустановленное лицо сегодня в полдень на улице Терезова в городе Сумы (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и раскрытия данного уголовного преступления. Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров Сумской местной прокуратуры, проведения расследования поручено Сумскому ОП ГУНП в Сумской области. Справка: санкция ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.