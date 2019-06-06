Мэр Сум получил предписание НАПК из-за главного дорожника города Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства по урегулированию конфликта интересов и других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции» Сумскому городскому голове Александру Лысенко.

Предписание внесено в отношении директора КП «Дорремстрой» Сумского городского совета Александра Вегеры, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного подчинением ему близкого человека (дочери).

Напоминаем, что предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП, сообщает сайт НАПК.