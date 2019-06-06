Мэр Сум получил предписание НАПК из-за главного дорожника города

Предписание внесено в отношении директора КП «Дорремстрой» Сумского городского совета Александра Вегеры, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного подчинением ему близкого человека (дочери).
Напоминаем, что предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП, сообщает сайт НАПК.
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