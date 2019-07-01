Сумчанки выиграли кубок Беларуси по хоккею 5-7 июля в Смолевичах прошли игры кубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд.

В турнире приняли участие 4 команды: МОК «Виктория», ХК «Минск», ГХК «Ритм» и ХК «Текстильщик». Команды сыграли по круговой системе.

5 июля

ХК Текстильщик – ХК Минск - 3:2

ГХК Ритм – МОК Виктория - 3:3 (буллиты 1:2)

6 июля

ГХК Ритм – ХК Минск - 1:8

МОК Виктория – ХК Текстильщик - 2:1

7 июля

ХК Текстильщик – ГХК Ритм - 3:8

МОК Виктория – ХК Минск - 2:3

К последнему дню турнира три команды имели шансы занять первое место: «Текстильщику» и «Минску» была необходима победа, а «Викторию» устраивала и ничья. Барановичская дружина не смогла одолеть гродненский «Ритм». Во втором матче заключительного дня между Минском и Викторией к последним минутам команды подходили со счетом 2:2. Минчане снимают вратаря и на последних секундах забивают необходимый мяч. Итог игры - 3:2.

Итоговая турнирная таблица:

1. ХК Минск - 6 очков

2. МОК Виктория - 5 очков

3. ГХК Ритм - 4 очка

4. ХК Текстильщик - 3 очка

В составе минчанок выступали две воспитанницы сумского хоккея Евгения Керноз и Ольга Куровская. В этом же сезоне они стали чемпионками Беларуси.