Сумчанки выиграли кубок Беларуси по хоккею

В турнире приняли участие 4 команды: МОК «Виктория», ХК «Минск», ГХК «Ритм» и ХК «Текстильщик». Команды сыграли по круговой системе.
5 июля
ХК Текстильщик – ХК Минск - 3:2
ГХК Ритм – МОК Виктория - 3:3 (буллиты 1:2)
6 июля
ГХК Ритм – ХК Минск - 1:8
МОК Виктория – ХК Текстильщик - 2:1
7 июля
ХК Текстильщик – ГХК Ритм - 3:8
МОК Виктория – ХК Минск - 2:3
К последнему дню турнира три команды имели шансы занять первое место: «Текстильщику» и «Минску» была необходима победа, а «Викторию» устраивала и ничья. Барановичская дружина не смогла одолеть гродненский «Ритм». Во втором матче заключительного дня между Минском и Викторией к последним минутам команды подходили со счетом 2:2. Минчане снимают вратаря и на последних секундах забивают необходимый мяч. Итог игры - 3:2.
Итоговая турнирная таблица:
1. ХК Минск - 6 очков
2. МОК Виктория - 5 очков
3. ГХК Ритм - 4 очка
4. ХК Текстильщик - 3 очка
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