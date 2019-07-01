Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:56163

Сумчанки выиграли кубок Беларуси по хоккею

5-7 июля в Смолевичах прошли игры кубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд.

В турнире приняли участие 4 команды: МОК «Виктория», ХК «Минск», ГХК «Ритм» и ХК «Текстильщик». Команды сыграли по круговой системе. 

5 июля

ХК Текстильщик – ХК Минск - 3:2

ГХК Ритм – МОК Виктория - 3:3 (буллиты 1:2)

6 июля

ГХК Ритм – ХК Минск  - 1:8

МОК Виктория – ХК Текстильщик - 2:1

7 июля

ХК Текстильщик – ГХК Ритм - 3:8

МОК Виктория – ХК Минск - 2:3

К последнему дню турнира три команды имели шансы занять первое место: «Текстильщику» и «Минску» была необходима победа, а «Викторию» устраивала и ничья. Барановичская дружина не смогла одолеть гродненский «Ритм». Во втором матче заключительного дня между Минском и Викторией к последним минутам команды подходили со счетом 2:2. Минчане снимают вратаря и на последних секундах забивают необходимый мяч. Итог игры - 3:2.

Итоговая турнирная таблица:

1. ХК Минск - 6 очков

2. МОК Виктория - 5 очков

3. ГХК Ритм - 4 очка

4. ХК Текстильщик - 3 очка

В составе минчанок выступали две воспитанницы сумского хоккея Евгения Керноз и Ольга Куровская. В этом же сезоне они стали чемпионками Беларуси.

Спорт Хоккей на траве
view counter

По тематике

Сумскую хоккеистку снова признали лучшей в Италии
Сегодня 10:59

Сумскую хоккеистку снова признали лучшей в Италии

Воспитанница сумского хоккея на траве Марина Винорадова второй раз стала лучшим игроком чемпионата Италии....

Сумчанка стала лучшим бомбардиром чемпионата Европы
06.07.2019 18:43

Сумчанка стала лучшим бомбардиром чемпионата Европы

Сегодня, 6 июля, в Польше завершился чемпионат Европы по «хоккею 5» среди юношей и девушек до 16 лет....

В Сумах разыграли медали международного турнира
05.07.2019 15:39

В Сумах разыграли медали международного турнира

В Сумах завершился XVI международный детский турнир по хоккею на траве «Кубок «Эко-продукт-2019», который проходил 2-4 июля и детском парке...

Как сыграли наши на чемпионате Европы по «хоккею 5»
04.07.2019 20:13

Как сыграли наши на чемпионате Европы по «хоккею 5»

В Польше продолжается чемпионат Европы по «хоккею 5» среди юношей и девушек до 16 лет....

Сумские хоккеисты и хоккеистки стартовали на чемпионате Европы
04.07.2019 11:23

Сумские хоккеисты и хоккеистки стартовали на чемпионате Европы

3 июля прошли первые матчи чемпионата Европы по «хоккея 5» среди юношей и девушек до 16 лет....

view counter
view counter

Статьи

На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
Сегодня 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
Сегодня 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
Вчера 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
Вчера 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
01.07.2019 18:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.