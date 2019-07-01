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На Сумщине готовятся провокации: нардеп Деркач обратился в полицию и прокуратуру (документ)

В Глухове и Глуховском районе в день тишины под руководством СБУ готовятся провокации для срыва выборов – псевдоподкуп избирателей и псевдопокушения.

Об этом заявил народный депутат Андрей Деркач, обратившийся в прокуратуру и Нацполицию. 

По данным Деркача, провокации готовятся на «день тишины» – 20 июня.

«По моей имеющейся у меня информации, ряд кандидатов под руководством коррумпированных служащих СБУ готовят 20 июля (в «день тишины») провокации в Глухове и Глуховском районе. Псевдопокушения, псевдоподкуп избирателей. Возможно, еще что-то, с целью срыва выборов. В связи с этими фактами я направил прокурору Сумской области официальное заявление по проверке этих фактов», – написал в соцсети Деркач.

Он отметил, что за этими провокациями стоят кандидаты с низким рейтингом. 

«Особенно сложно кандидатам, рейтинг которых колеблется в пределах статистической погрешности. Они похожи на неуловимых Джо в известном анекдоте: неуловимые не потому, что их нельзя поймать, а потому что никому не интересны. Развалив целые города, нарушив целый ряд законов, они пытаются придумать как привлечь к себе внимание. Как правило, делают это незаконным путем», – заявил Деркач.

Нардеп также попросил Нацполицию предоставить охрану для всех кандидатов в 159-м округе. 

«На самом деле многим кандидатам нужно бояться только результатов своей работы и оценки людей. Больше ничего. Пусть избиратели решают по делам кандидатов, а не на основе грязных технологий. Уверен, жара спадет и все дойдут до финиша в целости и сохранности», – резюмировал Деркач.

Напомним, что в следующее воскресенье в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы – депутатов будут избирать как по спискам партий, так и по мажоритарным округам. 

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