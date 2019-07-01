В Сумах поймали наркомана-жонглера (видео)

Во время патрулирования экипаж патрульной полиции в проезде Кузнечном заметил подозрительного мужчину. Прохожий сначала довольно нервозно себя вел, а когда стражи порядка приблизились к нему, то он вообще пытался скрыться в кусты.
Общаясь с 37-летним гражданином, инспекторы попросили его предоставить для проверки документы, удостоверяющие личность.
Зная, что рядом с документами находится запрещенная вещь, он быстро переложил ее в карман. Однако, даже такое мастерство не удалось скрыть от бдительного ока полицейского.
В дальнейшем, при проведении поверхностной проверки инспекторы обнаружили у мужчины бумажный сверток, в котором находилась бурое порошкообразное вещество, похожее на наркотическое. По имеющимся полицейским базам, выяснилось, что гражданин уже имеет большое криминальное прошлое.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст. 309 (хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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