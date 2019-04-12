На границе в поезде нашли контрабандные косметические материалы На железнодорожной станции «Хутор-Михайловский» во время проведения таможенного осмотра одного из вагонов поезда «Москва-Кишинев» сумские таможенники помешали незаконному ввозу косметических материалов для наращивания ресниц.

Проводник гражданин Молдовы пытался переместить через границу незадекларированный товар, стоимость которого превышает 500 евро, а следовательно, подлежит налогообложению клей для ресниц в количестве 400 штук, накладные ресницы - 87 упаковок, гелевый ремувер - 19 штук, патчи для глаз - 4 упаковки.

Данный товар, по словам проводника, перемещался как сопроводительное багаж. При этом, при заполнении им таможенной декларации не указано точные и достоверные сведения о перемещаемом товаре (количество, название и стоимость).

Своими действиями гражданин нарушил требования статьи 472 Таможенного кодекса Украины. На правонарушителя составлены протоколы о нарушении таможенных правил. Сейчас указанный товар изъят для проведения экспертизы и принятия правового решения.