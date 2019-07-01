Что нашли экологи в воде из Псла Госэкоинспекцией в Сумской области проведено исследование проб поверхностной воды из водных объектов г. Сумы, информация о загрязнении которых была размещения гражданами в социальных сетях.

Учитывая информацию из социальных сетей, где горожане жаловались на загрязнение рек Сумка и Псёл, 8 июля специалистами Государственной экологической инспекция в Сумской области были отобраны пробы поверхностной воды в 6 створах:

• Створ № 1 - р. Сумка у КНС, что находится молодежного центра «Романтика»;

• Створ № 2 - р. Сумка, с моста по ул. Троицкая;

• Свтор № 3 - р. Сумка при впадении в р. Псел;

• Створ № 4 - р. Псел примерно в 20 м от сброса сточных вод с очистных сооружений КП «Горводоканал», ниже по течению;

• Створ № 5 - р. Псел с. Старое Село, с моста;

• Створ № 6 - р. Псел в районе базы отдыха «Витязь».

Отделом инструментально-лабораторного контроля инспекции, который, уполномочен на право проведения измерений в объектах окружающей среды, были проведены измерения содержания загрязняющих веществ в отобранных пробах.

По результатам гидрохимических исследований установлено, что качество воды в отобранных пробах, в целом, соответствует установленным предельно - допустимым концентрациям для водоемов рыбохозяйственного использования, за исключением:

• в створе № 1: установлено превышение содержания сульфатов - в 1,2 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией (далее ПДК), железа - в 4,1 раза по сравнению с ПДК; азота аммонийного - в 1,6 раз по сравнению с ПДК; нитритов - в 12 раз по сравнению с ПДК и по взвешенным веществам - превышение в 1,6 раза по сравнению с ПДК; содержание растворенного кислорода почти в 2 раза меньше допустимой нормы для водоемов рыбохозяйственного использования;

• в створе № 2: установлено превышение содержания нитритов - в 12 раз по сравнению с ПДК, сульфатов - в 1,5 раза по сравнению с ПДК; железа - в 3,2 раза по сравнению с ПДК; содержание растворенного кислорода почти в 2 раза меньше допустимой нормы для водоемов рыбохозяйственного использования;

• в створе № 3: установлено превышение содержания железа - в 1,4 раза по сравнению с ПДК;

• в створе № 4: установлено превышение содержания фосфатов - в 1,7 раз по сравнению с дальше ПДК; железа - в 1,2 раза по сравнению с ПДК; азота аммонийного - в 1,2 раза по сравнению с ПДК; нитритов - в 11 раз по сравнению с ПДК и по взвешенным веществам - превышение в 1,7 раза по сравнению с ПДК;

• в створе № 5: установлено превышение содержания фосфатов - в 2,1 раза по сравнению с дальше ПДК; азота аммонийного - в 2, 2 раза по сравнению с ПДК; нитритов - в 12 раз по сравнению с ПДК;

• в створе № 6: не установлено превышений содержания загрязняющих веществ по сравнению с предельно допустимой концентрацией для водоемов рыбохозяйственного использования.

По результатам измерений прослеживается наличие негативного влияния от возможного попадания неочищенных сточных вод в р. Сумки и р. Псел, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним: КП «Горводоканал» сообщало, что их лаборатория нашли только превышение по нитритам.