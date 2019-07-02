Сумские хоккеистки сыграют на чемпионате Европы

В соревнованиях примут участие восемь команд, в том числе сборная Украины, почти полностью состоящая из воспитанниц сумской СДЮШОР «Динамо».
Наши девчата в группе сыграют с Италией (14 июля), Турцией (16 июля) и Польшей (17 июля). В другой группе играют Австрия, Чехия, Шотландия и Уэльс.
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