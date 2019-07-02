Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:56211

Сумские хоккеистки сыграют на чемпионате Европы

14-20 июля в турецкой Аланье пройдет юниорский чемпионат Европы по хоккею на траве среди женских команд во втором дивизионе.

В соревнованиях примут участие восемь команд, в том числе сборная Украины, почти полностью состоящая из воспитанниц сумской СДЮШОР «Динамо».

Наши девчата в группе сыграют с Италией (14 июля), Турцией (16 июля) и Польшей (17 июля). В другой группе играют Австрия, Чехия, Шотландия и Уэльс.

Спорт Хоккей на траве
view counter

По тематике

Представитель Сум снова рулит украинским хоккеем
Сегодня 11:14

Представитель Сум снова рулит украинским хоккеем

С 9 июля и.о. президента Федерации хоккея на траве Украины стала сумчанка Ирина Харченко....

Сумчанки выиграли кубок Беларуси по хоккею
Вчера 13:56

Сумчанки выиграли кубок Беларуси по хоккею

5-7 июля в Смолевичах прошли игры кубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд....

Сумскую хоккеистку снова признали лучшей в Италии
Вчера 10:59

Сумскую хоккеистку снова признали лучшей в Италии

Воспитанница сумского хоккея на траве Марина Винорадова второй раз стала лучшим игроком чемпионата Италии....

Сумчанка стала лучшим бомбардиром чемпионата Европы
06.07.2019 18:43

Сумчанка стала лучшим бомбардиром чемпионата Европы

Сегодня, 6 июля, в Польше завершился чемпионат Европы по «хоккею 5» среди юношей и девушек до 16 лет....

В Сумах разыграли медали международного турнира
05.07.2019 15:39

В Сумах разыграли медали международного турнира

В Сумах завершился XVI международный детский турнир по хоккею на траве «Кубок «Эко-продукт-2019», который проходил 2-4 июля и детском парке...

view counter
view counter

Статьи

ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
Сегодня 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
Вчера 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
Вчера 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.