Сумские хоккеистки сыграют на чемпионате Европы 14-20 июля в турецкой Аланье пройдет юниорский чемпионат Европы по хоккею на траве среди женских команд во втором дивизионе.

В соревнованиях примут участие восемь команд, в том числе сборная Украины, почти полностью состоящая из воспитанниц сумской СДЮШОР «Динамо».

Наши девчата в группе сыграют с Италией (14 июля), Турцией (16 июля) и Польшей (17 июля). В другой группе играют Австрия, Чехия, Шотландия и Уэльс.