В Киеве задержан сумчанин с партией наркотиков на 300 тысяч гривен

Правоохранители задержали 21-летнего парня с партией наркотических веществ на сумму в 300 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.
Известно, что задержание произошло в Киеве, на бульваре Леси Украинки. До выяснения всех обстоятельств нарушителя доставили в Печерское отделение полиции.
По словам правоохранителей, задержанным оказался 21-летний житель Сумской области, у которого не было проблем с законом до момента задержания. У парня обнаружили электронные весы, пакеты для фасовки и наркотическое вещество, похожее на кокаин. Предварительная стоимость наркотиков на «черном рынке» оценивается в 300 тысяч гривен.
Сведения о нарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований, подозреваемому предъявляют правонарушения по ч.3 ст.309 Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до восьми лет лишения свободы.
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