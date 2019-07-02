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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:14295

В Киеве задержан сумчанин с партией наркотиков на 300 тысяч гривен

В столице задержан житель Сумщины с партией наркотиков на 300 тысяч гривен.

Правоохранители задержали 21-летнего парня с партией наркотических веществ на сумму в 300 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Известно, что задержание произошло в Киеве, на бульваре Леси Украинки. До выяснения всех обстоятельств нарушителя доставили в Печерское отделение полиции.

По словам правоохранителей, задержанным оказался 21-летний житель Сумской области, у которого не было проблем с законом до момента задержания. У парня обнаружили электронные весы, пакеты для фасовки и наркотическое вещество, похожее на кокаин. Предварительная стоимость наркотиков на «черном рынке» оценивается в 300 тысяч гривен.

Сведения о нарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований, подозреваемому предъявляют правонарушения по ч.3 ст.309 Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до восьми лет лишения свободы.

Право Киев Наркотики
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