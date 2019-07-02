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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:20230

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото)

10 июля 32-летняя Ведмедь Татьяна Викторовна ушла из дома и не вернулась, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.

О без вести пропавшей женщине в полицию сообщила ее мать. Она рассказала, что 10 июля дочь ушла из дома и не вернулась. Место нахождения ее остается неизвестным. По словам заявительницы, мобильного телефона она с собой не взяла.

На розыск без вести пропавшей жительницы Шостки ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией разосланы во все отделы и отделения полиции Сумщины. Правоохранители проверяют места возможного нахождения женщины, опрашивают ее знакомых и соседей.

На вид разыскиваемой 30-35 лет, ростом 160 см, полного телосложения. Имеет длинные темные волосы и зеленые глаза.

Была одета в серые спортивные штаны, белую футболку и серую спортивную кофту. Обута в розовые мокасины.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Ведмедь Татьяны Викторовны, просьба сообщить в Шосткинского отдела полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102».

Право Пропал без вести Шостка
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