Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото)

О без вести пропавшей женщине в полицию сообщила ее мать. Она рассказала, что 10 июля дочь ушла из дома и не вернулась. Место нахождения ее остается неизвестным. По словам заявительницы, мобильного телефона она с собой не взяла.
На розыск без вести пропавшей жительницы Шостки ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией разосланы во все отделы и отделения полиции Сумщины. Правоохранители проверяют места возможного нахождения женщины, опрашивают ее знакомых и соседей.
На вид разыскиваемой 30-35 лет, ростом 160 см, полного телосложения. Имеет длинные темные волосы и зеленые глаза.
Была одета в серые спортивные штаны, белую футболку и серую спортивную кофту. Обута в розовые мокасины.
Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Ведмедь Татьяны Викторовны, просьба сообщить в Шосткинского отдела полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102».
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