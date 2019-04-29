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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На границе пограничники задержали украинца с российской рыбой

В Великописаревском районе пограничники отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую государственную границу товаров народного потребления.

Реализуя заранее полученную от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы Украины информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль, проверяя участок госграницы в районе с. Поповка, в непосредственной близости от линии границы задержал гражданина Украины и гужевую повозку.

Осмотрев повозку, пограничники обнаружили в ней товары народного потребления, а именно: 24 коробки с вяленой рыбой и вяленой рыбной икрой. Весь товар имел российское происхождение, на что указывает соответствующая маркировка.

Предварительно установлено, что данный груз был незаконно перемещен через границу с территории России на территорию Украины путем перегрузки через инженерные заграждения.

Сейчас рыбная продукция передана работникам фискальной службы. 22-летнего жителя одного из пограничных населенных пунктов задержали до трех суток для выяснения всех обстоятельств приостановленного правонарушения. На него составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.

Право Граница контрабанда
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