Госэкоинспекция подвела итоги проведенной в Сумской операции «Нерест-2019» Во время проведения инспекцией мер по усилению государственного надзора (контроля) за состоянием охраны, использования и воспроизведения водных живых биоресурсов во время запрета на лов в весенне-летний нерестовый период 2019 года проведено 32 рейдовые проверки на водных объектах Сумской области.

По результатам проведенных мероприятий на нарушителей природоохранного законодательства составлено 34 административных протокола на общую сумму 2 652 грн, из них передано в судебные органы – 11. Начислено убытки на сумму – 13 198 грн. Рассчитано убытки по материалам правоохранительных органов на сумму 21 409 грн.

Всего в период проведения на территории Сумской области операции «Нерест» государственными инспекторами по охране окружающей среды изъято 16 орудий незаконного лова рыбы и других водных живых ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.