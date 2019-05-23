Госэкоинспекция подвела итоги проведенной в Сумской операции «Нерест-2019»

По результатам проведенных мероприятий на нарушителей природоохранного законодательства составлено 34 административных протокола на общую сумму 2 652 грн, из них передано в судебные органы – 11. Начислено убытки на сумму – 13 198 грн. Рассчитано убытки по материалам правоохранительных органов на сумму 21 409 грн.
Всего в период проведения на территории Сумской области операции «Нерест» государственными инспекторами по охране окружающей среды изъято 16 орудий незаконного лова рыбы и других водных живых ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.
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