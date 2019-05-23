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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19277

Госэкоинспекция подвела итоги проведенной в Сумской операции «Нерест-2019»

Во время проведения инспекцией мер по усилению государственного надзора (контроля) за состоянием охраны, использования и воспроизведения водных живых биоресурсов во время запрета на лов в весенне-летний нерестовый период 2019 года проведено 32 рейдовые проверки на водных объектах Сумской области.

По результатам проведенных мероприятий на нарушителей природоохранного законодательства составлено 34 административных протокола на общую сумму 2 652 грн, из них передано в судебные органы – 11. Начислено убытки на сумму – 13 198 грн. Рассчитано убытки по материалам правоохранительных органов на сумму 21 409 грн.

Всего в период проведения на территории Сумской области операции «Нерест» государственными инспекторами по охране окружающей среды изъято 16 орудий незаконного лова рыбы и других водных живых ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Госэкоинспекция Нерест
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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