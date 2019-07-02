Чемпионат Сумщины: результаты 8-го тура

Высшая лига
ФК «Шостка» - ФК «Гранум» (Снежки) - 1:4
Голы: Круш С. (51) - Чуйко А. (29), Ковтанюк К. (43), Окопный H. (65), Пугач А. (89).
ФК «Кролевец» - ФК «Дружба» - 1:0
Гол: Жабко А. (56).
ФК «Ромны» - ФК «Тростянец» - 1:3
Голы: Колодяжный В. (14) - Мигаль М. (27, 59), Стацюк А. (55).
ФК «Велетень» (Глухов) - ФК «LS Group» (Сумской р-н) - 0:2
Голы: Стадник М. (29), Игумнов Д. (68).
В турнирной таблице лидирует «LS Group» - 21 очко (в 7 играх), дальше - ФК «Тростянец-2» - 18 (7), ФК «Тростянец» 13 (7). «Велетень» - 13 (7), ФК «Кролевец» - 13 (8)…
Первые лига
ФК «Сумбуд-Барса 2003» (Сумы) - ФК «Явор» (Краснополье) - 1:4
Голы: Тесленко Б. (50, пен.) - Лысенко А. (1, 28), Столбцов А. (62), Луценко Д. (89).
ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - 0:0
СК «Сейм» (Путивль) - ФК «Колос» (Севериновка) - 0:12
Голы: Дробонос А. (6, 84), Бушля А. (24), Жулин Ю. (34), Параконный Д. (42, 47, 77), Летний С. (59, 90), Вензенко Я. (61 ), Свистун Д. (68), Ткаченко С. (69).
ФК «Лебединец» (Лебедин) - ФК «Кристалл» (Конотопский район) - 1:0
Гол: Ищенко С. (35).
Лидирует «Колос» - 19 (в 7 играх), дальше - «Украина-Аграрная» - 14 (7), «Явор» - 13 (7), «Аграрник-Авангард» - 13 (6)…
12-13 июля пройдут матчи чемпионата области по футболу....
5-6 июля были сыграны матчи 7-го тура чемпионата области по футболу....
Футбольные клубы Сумщины - обладатель кубка области и Кубка регионов Сумщины сезона 2018 ФК «LS Group» (Сумы) и двукратный победитель...
7 июля в Ахтырке прошел контрольный поединок между липоводолинским «Альянсом» и харьковским «Металлистом-1925»....
5-6 июля пройдут матчи 7-го тура чемпионата области по футболу....