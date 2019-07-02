Чемпионат Сумщины: результаты 8-го тура 12-13 июля состоялись матчи 8-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Шостка» - ФК «Гранум» (Снежки) - 1:4

Голы: Круш С. (51) - Чуйко А. (29), Ковтанюк К. (43), Окопный H. (65), Пугач А. (89).

ФК «Кролевец» - ФК «Дружба» - 1:0

Гол: Жабко А. (56).

ФК «Ромны» - ФК «Тростянец» - 1:3

Голы: Колодяжный В. (14) - Мигаль М. (27, 59), Стацюк А. (55).

ФК «Велетень» (Глухов) - ФК «LS Group» (Сумской р-н) - 0:2

Голы: Стадник М. (29), Игумнов Д. (68).

В турнирной таблице лидирует «LS Group» - 21 очко (в 7 играх), дальше - ФК «Тростянец-2» - 18 (7), ФК «Тростянец» 13 (7). «Велетень» - 13 (7), ФК «Кролевец» - 13 (8)…

Первые лига

ФК «Сумбуд-Барса 2003» (Сумы) - ФК «Явор» (Краснополье) - 1:4

Голы: Тесленко Б. (50, пен.) - Лысенко А. (1, 28), Столбцов А. (62), Луценко Д. (89).

ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - 0:0

СК «Сейм» (Путивль) - ФК «Колос» (Севериновка) - 0:12

Голы: Дробонос А. (6, 84), Бушля А. (24), Жулин Ю. (34), Параконный Д. (42, 47, 77), Летний С. (59, 90), Вензенко Я. (61 ), Свистун Д. (68), Ткаченко С. (69).

ФК «Лебединец» (Лебедин) - ФК «Кристалл» (Конотопский район) - 1:0

Гол: Ищенко С. (35).

Лидирует «Колос» - 19 (в 7 играх), дальше - «Украина-Аграрная» - 14 (7), «Явор» - 13 (7), «Аграрник-Авангард» - 13 (6)…