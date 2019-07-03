В Шостке разыграли свой Уимблдон

Участие приняли 12 команд из разных городов Украины. Места распределились следующим образом:
1 место - Камынин Дмитрий/Арнаутович Виктор/Анищук Павел (Киев/Киев/Шостка)
2 место - Бобров Максим/Лемишко Александр/Борисов Александр (Киев/Сумы/Сумы)
3 место - Курмалеев Александр/Кравец Максим/Блохин Олег (Шостка)
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