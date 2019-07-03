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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:05243

Кто из сумчан и почему сегодня будет без воды

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Г. Кондратьева, 167/1 (замена стояков холодной воды в квартире), ул. Р. Атаманюка, 49 (замена труб холодной воды в квартире), пр-т Курский, 135 (замена коренных кранов горячей и холодной воды в квартире), пр-т Курский, 37, ул. Леси Украинки, 4 (установка счетчиков горячей и холодной воды в квартирах), ул. Прокофьева, 25, ул. Харьковская, 58А, ул. Ивана Сирко, 21 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. СКД, 5, ул. Ивана Сирко, 23 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Мира, 19 (ремонт трубы холодной воды на вводе в дом), ул. Металлургов, 17 (замена коренного крана холодной воды в квартире), ул. Котляревского, 2/9 (замена стояков холодной воды в квартире), ул. Леваневского, 26 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Привокзальная, 10 (ремонт трубы холодной воды и канализации в подвале дома).

Общество Отключение воды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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