Сумчан запрошують на чергову лекцію про мистецтво Цикл лекцій «Про мистецтво» у міській галереї триває.

17 липня сумчан запрошують на чергову лекцію, яку читатиме сумський художник Микола Жулінський. Микола Жулінський – художник монументально-декоративного мистецтва, живописець, Член Національної спілки художників України з 1989 року, заслужений діяч мистецтв України (2012), а з недавнього часу і письменник. Початок о 17:30 за адресою вул. Соборна, 27. Вхід вільний.