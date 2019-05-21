Сумчан запрошують на чергову лекцію про мистецтво

17 липня сумчан запрошують на чергову лекцію, яку читатиме сумський художник Микола Жулінський.
Микола Жулінський – художник монументально-декоративного мистецтва, живописець, Член Національної спілки художників України з 1989 року, заслужений діяч мистецтв України (2012), а з недавнього часу і письменник.
Початок о 17:30 за адресою вул. Соборна, 27. Вхід вільний.
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