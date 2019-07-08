Дело пожизненно осужденного рассмотрит суд присяжных В производстве Заречного районного суда г. Сумы находится дело в отношении уже осужденного к пожизненному лишению свободы гражданина С.

Мужчину обвиняют в умышленном убийстве своего коллеги (пункт 6 часть вторая статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений).

Согласно данным обвинительного акта, события произошли еще в марте 1996 года. Тогда в собственном подъезде из охотничьего оружия был убит мужчина. Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый одолжил у своего коллеги 100 долларов США. Но уже через несколько дней последний потребовал возврата долга. Чтобы не отдавать деньги, нападающий дождался коллегу в подъезде и выстрелил в него.

Подготовительное заседание по данному делу состоялось 15 июля, обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного производства в отношении него судом присяжных.

Учитывая, что санкция части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины предусматривает возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела судом присяжных.

Судебное заседание назначено на 23 июля в 11:30.