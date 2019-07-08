Дело пожизненно осужденного рассмотрит суд присяжных

Мужчину обвиняют в умышленном убийстве своего коллеги (пункт 6 часть вторая статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений).
Согласно данным обвинительного акта, события произошли еще в марте 1996 года. Тогда в собственном подъезде из охотничьего оружия был убит мужчина. Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый одолжил у своего коллеги 100 долларов США. Но уже через несколько дней последний потребовал возврата долга. Чтобы не отдавать деньги, нападающий дождался коллегу в подъезде и выстрелил в него.
Подготовительное заседание по данному делу состоялось 15 июля, обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного производства в отношении него судом присяжных.
Учитывая, что санкция части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины предусматривает возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела судом присяжных.
Судебное заседание назначено на 23 июля в 11:30.
Пограничники Сумского отряда в рамках взаимодействия заблаговременно получили от коллег из Национальной полиции ориентировки о том, что ими разыскиваются лица,...
Сегодня, 12 июля, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось очередное судебное заседание по обвинению Евгения Тимченко в двойном убийстве....
Разозлившись на отца, что тот не дал денег на водку, 46-летний мужчина ножом нанес ему несколько ударов, которые оказались не...
Ночью 8 июля в одном из многоэтажных домов Глухова по ул. Киево-Московская произошло убийство....
На Сумщине 25-летний мужчина, чтобы завладеть банковской карточкой своего знакомого, палкой забил его до смерти....