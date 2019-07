Четыре школы Сумщины получили европейскую награду Среди 192 тыс. европейских школ, участвующих в программе ETWINNING, эту награду получили только 2216 учреждений со всей Европы, в их числе 36 украинских школ - сообщает сайт ОГА.

В Сумской области эту награду получили такие образовательные учреждения: Путивльская общеобразовательная школа I-III ступеней № 1 имени Р.Руднева, Белопольская специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней № 1, Сумская специализированная школа I-III ступеней № 1 имени В.Стрельченко и Конотопская специализированная школа I-III ступеней № 2.

Как отметила специалист по организации мероприятий «eTwinning Plus Ukraine co-funded by the Erasmus +» Анастасия Захарченко, это первая награда программы, которая отмечает работу не только отдельных учителей, а целой команды итвиннеров и руководства школы.

Справка: Программа «eTwinning Plus» направлена на привлечение средних школ Украины к единой европейской Интернет-сети, обмен инициативами, налаживания сотрудничества. eTwinning - это мощный стимул для изучения иностранных языков и улучшение уровня использования ИТ-технологий. В рамках программы учащиеся также тренируют навыки командообразования и получают опыт создания совместных проектов. Кроме этого, они узнают о культуре других стран Европы и заводят новых друзей. В свою очередь украинские учителя имеют возможность завести контакты с учителями других стран Европы. eTwinning Plus становится для них площадкой для общения и обмена опытом, полезной информацией и методиками обучения. А еще программа eTwinning - это прекрасная возможность реализовать креативный подход в обучении и напомнить учителям и ученикам, что учиться и учить - не только нужно, но и интересно.